District 18 1A – Strawn vs. Gorman (Friday, February 3)

Gorman 10 9 8 13 40

Strawn 8 15 10 14 47

Individual Scoring for the Lady Panthers:

Kelsie Guthery 12

Ella Segura 10

Mayra Ramirez 8

Briana Landa 6

Neyda Herrera 3

Bradi Campbell 1

